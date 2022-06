De ouders van Ronald en Danny Groenewegen overleden zes weken na elkaar: ‘Ze hadden het goed samen’

uit het levenHun ouders stierven deze winter precies zes weken na elkaar. Al hebben ze er vrede mee, toch kunnen Ronald Groenewegen en Danny Goudappel-Groenewegen het nauwelijks bevatten: ,,We waren nog vol van het overlijden van vader toen we achter de kist van moeder liepen.”

Hun vader, Wim Groenewegen, overleed half januari. Ze waren verdrietig, maar de rouw om het naderende afscheid was al eerder begonnen. In de afgelopen jaren zagen ze hem door alzheimer steeds meer veranderen, onzeker worden en geestelijk verdwijnen.

,,Toen hij drie jaar geleden in Verpleeghuis Willibrord werd opgenomen, waar hij in een laat stadium naartoe verhuisde omdat moeder zo intensief voor hem heeft gezorgd, ging ik nog wel eens met hem naar een terrasje,” vertelt Ronald Groenewegen (57). ,,Passerende kennissen zeiden hem vrolijk gedag. Hij groette altijd opgewekt en vriendelijk terug, en vroeg dan aan mij of ik die mensen kende.”

,,Op het laatst vóelde hij meer dat wij bij hem hoorden dan dat hij begreep wie je was,” zegt Danny Goudappel-Groenewegen (52). ,,Ook voor moeder werd het steeds zwaarder. Ze was onder controle voor de Ziekte van Kahler, bezocht vader elke middag en vond het confronterend hem zo hulpeloos te zien, omdat ze wist dat hij dit beslist niet gewild zou hebben.”

Ze waren er dag en nacht toen palliatieve sedatie werd ingezet: ,,Moeder sliep rustig bij hem, met ons om zich heen”, zegt Ronald. ,,Elke ochtend vroeg ze: ‘Leeft pa nog?’, en dat bleef hij nog vijf dagen doen: hij had tot het laatst stevig gegeten en natuurlijk ook een goede conditie.”

Een voetbalcarrière

Wim Groenewegen was een bekende Zeeuw. Jong begonnen met voetbal, stootte hij als teamplayer met perfecte techniek en tactisch inzicht door naar profclub NAC. ,,Ze verhuisden in de jarenzestig zelfs een tijdje naar Breda, waar ik ben geboren,” vertelt Ronald. ,,Maar toen moeder heimwee kreeg naar haar familie en de Lange Jan, keerden ze terug naar Middelburg, waar hij met plezier en succes bij zijn oude club speelde en later zijn carrière vervolgde als terreinknecht en trainer.”

Ze woonden in nieuwbouwwijk ’t Zand. Moeder was een opgewekte en actieve huisvrouw. Ze genoot van haar kinderen. Schoolkameraadjes waren altijd welkom, zij hield van aanloop en gezelligheid, verzorgde thee of limonade en chips. ,,Iedereen mocht mee-eten. Alles was altijd tiptop in orde. We hoefden niets te doen. Voor je met je ogen knipperde had zij het al geregeld en verzorgd,” lacht Danny. ,,Ook later, toen we allang het huis uit waren, sprong ze regelmatig bij. We zijn behoorlijk verwend.”

Volledig scherm Bij Joke en Wim Groenewegen was iedereen altijd welkom. © Kleinzoon Etienne Manuhuwa (2013)

Liefdevol en warm

Het huwelijk van hun ouders was liefdevol en warm. ,,Ze waren kameraden; accepteerden elkaar en waren allebei betrokken, geïnteresseerd, behulpzaam, hartelijk, zorgzaam en vrolijk, ook naar anderen”, zegt Ronald. ,,Trots waren ze op hun kinderen en kleinkinderen, en voerden met ons allemaal open gesprekken; met alles kon je bij hen terecht. Ook hadden ze andere gezamenlijke interesses; ze genoten van voetbaluitjes, dansen, ons strandhuisje met alle familie en vrienden die er neerstreken. Wandelen zijn ze tot vaders opname blijven doen. Ze waren sportief en leefden gezond, hoewel we vroeger op zondag friet, kroketten en peentjes en erwtjes aten; met het bord op schoot voor Studio Sport. In mijn gezin doen we dat nog steeds.”

Ze waren bijna zestig jaar getrouwd en deden vrijwel alles samen. Dat moeder hen de laatste jaren elke dag belde, begrepen ze wel. Ze gingen regelmatig even langs. Elke zondagochtend dronk Ronald bij haar koffie: ,,Dat probeerde ze wel eens te rekken: ‘Blijf je middageten?’, vroeg ze dan.”

Na de uitvaart

De eerste week na vaders overlijden was moeder heel sterk. Ze hielp mee met het vormgeven van het afscheid en waardeerde alle aandacht enorm. Honderden condoleancekaarten kwamen binnen.

Ze hadden zo gehoopt dat zij nog een tijdje meer zorgeloos zou kunnen leven: ,,In de jaren dat vader nog thuis woonde, zette ze wanneer ze boodschappen moest doen een dvd van zijn favoriete groep BZN op, zodat hij rustig bleef zitten,” zegt Danny. ,,Dan deed ze de voordeur en de poort op slot.” Op woensdagavonden keek Ronald met hem naar voetbal: ,,Kon zij zingen met haar vriendinnen en zussen. Maar het verloor zijn interesse; hij wilde liever naar bed.”

Quote Ik ga naar pa. Niet verdrietig zijn, kind Joke Groenewegen - Alma

Niet lang na de plechtigheid viel moeder flauw in de gang, kreeg een urineweginfectie en haar bloedwaarden, die sinds december stabiel waren, stegen. In het Adrz in Goes voor onderzoeken, medicatie en immunotherapie, moest ze voortdurend overgeven, haar nierfunctie haperde en door de schimmelinfectie van haar gehemelte en tong leefde ze sindsdien op waterijsjes: ,,Als we nu van een raket genieten, denken we aan haar.”

Ze verzwakte zienderogen. Medicijnen werkten niet, en een hogere dosering weigerde ze. ,,Ik ga naar pa,” kondigde ze aan.

Palliatieve sedatie

In het hospice zou ze palliatieve sedatie ondergaan. Helder sprak ze met hen over haar uitvaart. Die van vader had ze prachtig gevonden, zei ze, en zo wilde zij het ook: dezelfde rouwkaart, rituelen en sprekers. Ze zocht kleding uit, onderhield nog intensief contact met haar zussen en nam bewust met korte, individuele ontmoetingen van al haar dierbaren persoonlijk afscheid.

Ronald en Danny weken dat laatste etmaal niet van haar zijde. Verward, maar vol bewondering voor de kracht waarmee zij hen zelfs nu nog tot voorbeeld was.

,,Ik hoop niet dat ik er net zo lang over doe als pa,” zei ze op vrijdagavond, want hoe slopend deze weken waren voor haar nazaten, begreep ze wel: ,,Niet verdrietig zijn, kind”, en streek hen over hun hand: ,,We hebben het allemaal zó goed gehad met elkaar.”

Die zaterdagochtend stierf ze.

Wim Groenewegen 1937 - 2022

Joke Groenewegen - Alma 1942 - 2022