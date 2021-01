De Oosterschelde is ziek, maar met zoet water kan-ie genezen

17 Zeeuwen aangehou­den sinds invoering avondklok

12:44 GOES - Sinds de invoering van de avondklok zijn in Zeeland 17 mensen aangehouden wegens onder andere opruiing, geweldpleging en belediging in verband met de maatschappelijke onrust. Dat meldt de politie Zeeland/West-Brabant. In het hele district gaat het in totaal om 115 aanhoudingen.