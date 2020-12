De oorlog is vooral bruut overleven, zien we in De Slag om de Schelde

Het rommelt al een paar weken achter de horizon. Komt ‘ie nu echt? Ja, hij komt echt! Aanstaande maandag kunnen ‘wij Zeeuwen’ als eersten gaan kijken naar de al lang aangekondigde première van de film De Slag om de Schelde. Een hele dag lang, in alle zalen van Cine City in Vlissingen. Later die week gaat de op een na duurste Nederlandse oorlogsfilm ooit (kosten 14 miljoen euro) in heel het land draaien. Daarmee figureert het verhaal over het vrijmaken van de vaarweg naar Antwerpen in 1944 prominent tussen kerstkomedies als A Christmas Gift from Bob en Fatman. Maar wat de makers van De Slag veel belangrijker vinden: hun première staat ver weg van de ook al lang aangekondigde James Bond No Time To Die, want die is na veel uitstel pas in april 2021 gepland. En de nieuwe 007 is nou typisch een kaskraker waarmee ze niet in het strijdperk willen treden.