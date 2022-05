De onderwijsminister doet een rondje Zeeland: ‘Ik heb nog nooit een minister in het echt gezien!’

Die minister is een gewone meneer, ontdekten de kinderen. Hij heet Dennis en houdt, net als zij, van pizza. ,,Pannenkoeken vind ik ook lekker. Die heb ik gisteravond nog gegeten”, vertelde hij aan de kleuters. De leerlingen lieten hem trots hun zelfgemaakte koksmutsen zien. ,,Want we werken aan het thema restaurant”, legden ze uit. Radijsjes vindt de minister niet lekker, verklapte hij even later in de moestuin van de school. Samen met de kinderen trok hij wat rijpe radijsjes uit de grond.