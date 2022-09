De NO Longfield Jazzcrackers dweilen al dik veertig jaar door de Zeeuwse straten

Veertig vluchtelin­gen in voormalige gymzaal Aardenburg, Terneuzen verlengt noodopvang in bieb

Veertig asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in de gemeente Sluis. Van de voormalige gymzaal in Aardenburg wordt een crisisnoodopvang gemaakt. Terneuzen verlengt de crisisopvang van 75 vluchtelingen in de oude bibliotheek in de stad.

27 september