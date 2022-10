De Nachtegaal kan het nog uitzingen, maar toekomst vogelclubs is somber: ‘Jongeren hebben weinig met vogels’

eens een zeeuw Katja Roose: ‘Water en golven zijn de rode draad in mijn leven’

Katja Roose (41) groeide op in Vlissingen, leerde surfen op het Veerse Meer en de Noordzee, werd wereldkampioen kiteboarding en woont nu bijna zestien jaar in Scheveningen. Willen we terug naar Zeeland?, is een vraag die bij haar altijd aanwezig is. ,,Zeeland is de mooiste provincie en toch mijn speeltuin.”

27 oktober