De moord op een Vlissingse pompbediende of de vermissing van Herman Ploegstra: die los je niet in drie minuutjes op

Het is dinsdagavond 21 april 2020, 21.20 uur. In de Middelburgse wijk Mortiere flitst in een huiskamer de tv aan. Drie jeugdige kijkers zitten flink in de stress, want er zijn zo meteen camerabeelden van hen te zien bij Opsporing Verzocht. Camerabeelden waarop te zien is dat ze een aanslag plegen op een gezin in Middelburg. Maar hoe duidelijk zijn die beelden? De vooraankondiging meldt dat er drie schimmen te zien zijn die een zwaar explosief door de brievenbus stoppen van een woning aan de Jazzroute. Enkele tellen later volgt een enorme knal die in heel de nieuwbouwwijk is te horen. De ravage is enorm, dat er geen slachtoffers vallen is een wonder.