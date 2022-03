De Middensluis gaat ploffen (al merk je daar niks van) en de nieuwe bruggen komen eraan

Want hoe je het ook wendt of keert, er komen natuurlijk wel explosieven aan te pas. De wanden worden 'gescheurd’ met behulp van springstof. Halverwege april is de tweede wand aan de beurt. ,,We hebben een proefplof gedaan. Die gaf vertrouwen dat de omgeving er niet veel van zal merken. Ja, behalve dat het terrein een kwartiertje is afgesloten. Je kunt dus niet komen kijken’’, vertelt omgevingsmanager Nancy Vinke van de Nieuwe Sluis.