De meeste Zeeuwse eeuwelingen wonen in Hulst (en dat is heel logisch)

Gedeputeer­de over dodelijke ongelukken: ‘Verontrus­tend en zorgelijk’

MIDDELBURG - In iets meer dan vijf maanden heeft het verkeer in Zeeland al meer dodelijke slachtoffers geëist dan het hele vorige jaar. Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer) schrikt daarvan. ,,Natuurlijk stel ik me de vraag wat dit betekent voor het beleid en of we iets kunnen ondernemen.”

8 juni