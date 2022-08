De kust is vol, zelfs met een plekje landinwaarts naast een loods zijn campers stikblij

Een beetje ongerust werd hij wel, bekent Johan van Cutsem. Hij is woensdagochtend vanuit het Pajottenland bij Brussel met de camper naar Zeeland gereden. Op het internet zocht hij naar een plek aan de kust. ,,We zoeken koelte. We zijn met dertig graden vertrokken. In gans Zeeland vonden we maar twee campings, een bij Goes en deze bij Zierikzee.” Er is geen stroom voor zijn gloednieuwe camper, maar hij is opgelucht dat hij met zijn vrouw Veerle, dochter Katrien, schoonzoon Thomas en hond Fons nog terecht kon op camping De Val, vlakbij de Zeelandbrug. ,,We hebben hier prachtig zicht.”