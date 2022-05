De Kromme Watergang wint titel ‘beste visrestaurant van Nederland’

Waarom Zeeland relatief weinig elektri­sche rijders telt: ‘Een combinatie van infrastruc­tuur en angst’

In Zeeland rijden steeds meer elektrische auto's rond. Vergeleken met 2020 is het aantal (deels)elektrische rijders in de provincie met 45,1 procent gestegen. Dat ligt boven de landelijk stijging van 39 procent. Toch bungelt onze provincie onderaan als het gaat om het aantal autobezitters dat overgeschakeld is op een elektrisch voertuig.

18 mei