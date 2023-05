De koe en de biefstuk: Schouwse vleesboerderij zet de deuren (wagenwijd) open

Opgespeld en verloren in Terneuzen; Peter Freijzer uit Koewacht is zijn koninklij­ke lintje kwijt

Peter Freijzer is zijn lintje kwijt. Een paar weken geleden droeg hij het met trots tijdens een bijeenkomst in Terneuzen, maar tot zijn grote schrik ontdekte hij terug thuis in Koewacht dat zijn koninklijke onderscheiding foetsie was.