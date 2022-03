De kleinste vluchtelingen uit Oekraïne krijgen in Zeeuws-Vlaanderen een handgemaakt Hartenvriendje

Serviceclub Inner Wheel Zeeuwsch-Vlaanderen begon vorig jaar februari met het maken van Hartenvriendjes. Dat zijn handgemaakte troostknuffels die worden gegeven aan kinderen of volwassenen, van wie hulpverleners of zorginstellingen denken dat ze er troost of steun uit putten. Je kunt geheimen aan ze kwijt: elk Hartenvriendje heeft een zakje waar je een briefje in kunt stoppen. Of andersom: iemand kan er een lieve boodschap in achterlaten. De vriendjes bleken geliefd bij onder meer zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten, ouderen en zorgboerderijen, er werden er zo'n 350 gemaakt.