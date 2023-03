De kerk in Brouwershaven wordt weer van iedereen

Eigenlijk gaat Brouwershaven zo’n duizend jaar terug in de tijd. Want toen de enorme kerk, de op een na oudste in Zeeland, gebouwd werd, was hij van de burgerbevolking. Pas later kwam hij in bezit van de kerkelijke gemeente, tegenwoordig de Protestantse Gemeente Brouwershaven. Maar het aantal kerkgangers is bijna op de vingers van een hand te tellen. ,,Op een drukke zondag zitten er maximaal dertig mensen in de kerk”, zegt Huib Tieleman van de beheerstichting van De Nicolaas. Terwijl het gebouw geld kost om te onderhouden. Er is dus een plan nodig om genoeg geld in het laatje te krijgen. Dat ligt er nu en daarin wordt de kerk weer van iedereen.