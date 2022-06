De geboortegrond van Carien is zo fascinerend, dat het een expositie werd: ‘Er is veel gebeurd in de Braakman’

De Braakmanboerderij van Staatsbosbeheer bevindt zich gevoelsmatig aan de rand van de wereld. De weg loopt dood, erachter begint het natuurgebied. De boerderij is naast baken in het landschap ook een stuk tastbare geschiedenis. Persoonlijke geschiedenis zelfs, voor Carien Poissonnier: het is haar geboortegrond. Ze groeide er op, tussen de pionierende boeren. ,,Er is veel gebeurd in dit gebied, dat is heel interessant. Ik woon hier niet meer, maar voel me er wel mee verbonden. En ik ben niet de enige.”

Carien is tentoonstellingsmaker van beroep en had al veel langer het plan om haar werk en haar geboortegrond samen te brengen. In een project dat erfgoed, kunst en landschap combineert. Dit is hét moment: de Braakmanpolder bestaat zeventig jaar en op 30 juni werd de Braakman destijds officieel ingepolderd. Dat is de dag dat ‘Geboortegrond’ van start gaat. In de Braakmanboerderij is komende maanden een expositie en drie weekenden lang is er van alles te zien en doen. ,,Ik vind het mooi om tentoonstellingen te maken op plekken midden in het leven. Het is fantastisch dat de boerderij nu een publieke functie heeft.”