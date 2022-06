‘De fanfare is het bindmiddel van ons dorp. Het sociale aspect is zo belangrijk’

Uitstel betekent niet altijd afstel. Lamswaarde laat zich een muziekfeest voor de jubilerende fanfare niet door de neus boren. Eigenlijk bereikte Vrijheid Eendracht, de fanfare van Lamswaarde al in 2020 de respectabele leeftijd van 125 jaar. Maar ja, corona gooide ook hier roet in het eten. Twee jaar later is het groot feest in Lamswaarde want de fanfare is van het dorp. Is die jarig, dan viert iedereen mee.