De ene na de andere Zeeuwse kerk krijgt een nieuw leven: ‘Ik dacht: waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?’

REPORTAGE | MET VIDEOHad een halve eeuw geleden tegen iemand gezegd dat er ooit mensen zouden wonen in een kerk, en niemand had je geloofd. Maar het kan nog veel gekker: er zijn kerken waarin wordt geknipt, kerken waarin wordt gesport en zelfs kerken waarin whisky wordt gestookt. Jazeker, in Zeeland.

Een jaar of zestien geleden was het, dat heel Nederland ineens naar Maastricht moest. De eeuwenoude Dominicanenkerk, in het hart van de Limburgse hoofdstad, was verbouwd tot boekwinkel. Dat wilde iedereen zien. Niet lang erna konden erfgoedliefhebbers naar Zwolle, waar óók boeken tussen de gotische bogen werden gezet.

En wat schetste ieders verbazing? De kerken, die de laatste decennia steeds minder werden bezocht en waarvan de stook- en schilderkosten zo hoog werden dat kerkbesturen de gebouwen wel moesten sluiten, werden prompt de best bezochte kerken van Nederland. 750.000 bezoekers per jaar, dat deed zelfs de Utrechtse Dom ze niet na.

Zeeuws-Vlaanderen is de grote voorloper

Maar ook Zeeland kan er wat van. Met name in Zeeuws-Vlaanderen, valt op. Logisch, zegt classispredikant Arie van der Maas. ,,Ze zijn daar katholieker dan boven de Westerschelde, en de secularisatie is als eerste ingezet in de katholieke kerk. De klap is daar de afgelopen twintig jaar al fors geweest.”

De biechtstoel van de voormalige Johannes de Dooperkerk in Sint Jansteen tussen de opslag van brouwerij The Holy Spiritus.

De Rooms-Katholieke kerk gaat er ook niet lichtvoetig mee om, weet godsdienstantropoloog José Baars. ,,Maar ze nemen er centrale besluiten, en dat is anders dan bij de PKN. Met name de wat zwaardere gemeenten zijn minder gecharmeerd van een nieuwe toekomst van hun kerkgebouw als supermarkt of indoor skatebaan.”

Ze zijn er wel hoor, protestantse kerken die een nieuwe bestemming krijgen. In Bruinisse kun je bijvoorbeeld sporten in een voormalige gereformeerde kerk. Maar het zijn er veel minder. ,,Bovendien hebben die gebouwen vaak geen monumentale waarde omdat ze veel jonger zijn”, legt Van der Maas uit. ,,Ze worden vaak gesloopt voor woningbouw, zoals nu gebeurt in Grijpskerke en Oostkapelle.”

Monniken deden al niet anders

Dat leidt soms tot verdriet bij de kerkgemeenschap. Nog altijd, merkt Baars. ,,Maar voor een kerk heb je eigenlijk ook helemaal geen gebouw nodig. Een gebouw kun je inwijden, en ontwijden. Ik denk dat het niet gaat om het gebouw. Het gaat om wat je er als gemeenschap van maakt.”

Dat herkent Van der Maas. ,,Ik was predikant in Hoek toen daar de kerk afbrandde, zeven jaar geleden. Dat bracht iets enorms teweeg in de samenleving. Iedereen wilde helpen. Maar het gebouw kan ook een last zijn als de onderhoudskosten hoog zijn en de gemeenschap steeds kleiner wordt. Die betalen veel zelf. Ze zien steeds meer in dat het soms niet anders kan. En ach, een brouwerij, zo gek is dat niet. Monniken deden al niet anders.”

De Sint Anna-kerk in Yerseke.

Een katholieke kerk in - jawel - Yerseke is verbouwd tot B&B. Meinte en Maartje Jorritsma streken er achttien jaar geleden met (toen nog) twee kleine kinderen vanuit Utrecht neer. Min of meer per toeval. ,,We zochten iets buiten de stad, iets wat we konden betalen en iets waar we wat moois van konden maken. Toen gaf een vriendin in Oud-Sabbinge ons een makelaarskrantje uit Zeeland. Die kerk, zei ze, is dat niks?”

Niet direct verliefd

Meinte en Maartje gingen kijken. Verliefd waren ze niet direct, al bood de Sint Anna-kerk wel mogelijkheden. Maar ja, in het dorp gingen verhalen over een dak dat sneeuw doorliet en de prijs was ook nog eens te hoog. ,,Arjen de Pagter was er tussen gaan zitten, die projectontwikkelaar uit Middelburg. Gelukkig kan Meinte niet alleen goed verbouwen, maar ook nog eens goed onderhandelen.”

De B&B is prachtig geworden. De zes kamers hebben glas-in-lood-ramen en gasten ontbijten in de voormalige sacristie. Er hangt een ontspannen sfeer. ,,Er is nog maar één iemand geweest, een meisje uit Roemenië, dat geen oog dicht had gedaan. Ze durfde gewoon niet. Verder is de meest gemaakte grap hier: nu mag ik eíndelijk eens in slaap vallen in de kerk!”

Slapen tussen glas-in-lood.

Behalve geslapen wordt er ook geyogaad in de kerk, in de extra ruimte die boven is ontstaan na het plaatsen van een vloer. Soms wordt er zelfs getrouwd. Vooral door gereformeerden, vertelt Maartje. ,,Die trouwen eerst voor de gemeente en daarna voor de kerk. Maar omdat wij een ‘huis van de gemeente’ zijn, kan dat ook hier. Veel leuker dan zo’n saai zaaltje natuurlijk. Ik weet alleen niet of ze allemaal beseffen dat dit een katholieke kerk is.”

En zoals dat gaat met oude gebouwen: je blijft altijd bezig. Nu wordt er weer een serre gezet. Ook zijn er plannen voor een loft op zolder. ,,We zijn nooit klaar”, lacht Maartje. ,,In het begin dat we hier zaten, ging in het dorp het verhaal rond dat we onder de vloer oude beelden hadden gevonden waar we de verbouwing van betaalden. Helaas, dat was niet waar. We doen het allemaal zelf. Dat maakt het eigenlijk extra leuk.”

De voormalige gereformeerde kerk in Kamperland.

Heel veel gereformeerde kerken zijn er niet die een nieuwe bestemming krijgen. Maar áls het dan gebeurt, is het meteen bijzonder. Zoals in Kamperland, waar kapsalon Purity huist in de voormalige gereformeerde kerk in de Noordstraat. ,,En dit was een zware hoor”, zegt Sandra van Rijswijk, die is opgegroeid in Kamperland en daar al 31 jaar werkt als kapster. ,,Echt met hel en verdoemenis enzo.”

Vroeger een gereformeerde kerk, nu een kapsalon.

Dat is nu wel even anders. Purity is een hypermoderne kapsalon, door de prachtige ramen komt veel licht binnen. Daar waar de kansel stond, staat nu een strakke kast met shampooflessen. ,,Voordat de sleutel werd overhandigd, is het pand ontheiligd”, vertelt Miranda Zomer, eigenaar van de kapsalon. ,,Je merkt er niks meer van dat het ooit een kerk was. Alleen de akoestiek is enorm. Roddelen is hier onmogelijk.”

De voormalige Sint-Willibrorduskerk in Ossenisse.

Weinig kerken zijn er waarin wordt gewoond. Jaap van der Meer en Elly - what’s in a name - van de Kerck vormen een uitzondering in Ossenisse. Daar maken zij beetje bij beetje hun droomhuis van de voormalige Sint-Willibrorduskerk. Met een binnenbarbecue in het oude doopvont en een badkamer in de oude biechtstoel. ,,Dat is het leuke van een kerk”, vertelt Elly. ,,Je kunt er alle kanten mee op.”

Het Steenwijkse stel heeft nog geen seconde spijt van haar avontuur. Zelfs niet in de winter, als het steenkoud is in de kerk. ,,Dan gaan we gewoon in de partytent zitten, met de houtkachel aan. Het is wel eens vervelend als mensen binnenlopen en aan je spullen zitten. Daarom hebben we nu borden opgehangen en een rood-wit touw gespannen.”

Slapen tussen prachtig glas-in-lood.

Jaap en Elly delen hun prieel graag met anderen, maar dan wel georganiseerd. Er zijn soms optredens. Maar liefst zijn ze met z’n tweetjes, in alle rust. ,,Als de zon opkomt, in het oosten, dan zie je alle kleuren van de glas-in-lood-ramen op de vloer. En dat draait dan helemaal mee naar voren. Dat vind je in geen enkel ander huis.”

De voormalige Petruskerk in Vlissingen.

Ook in Vlissingen staat een kerk waarin tegenwoordig wordt geslapen. Al heeft dat wel heel wat voeten in de aarde gehad; nog maar een paar jaar geleden stond eigenaar Bram Maljaars nog enigszins radeloos in de grote lege kerkzaal. ,,Ja, toen dacht ik: waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?”

Gelukkig is voor alles een oplossing én heeft Maljaars als projectontwikkelaar een heel klusteam achter zich staan. In de nok van de voormalige Petruskerk wordt als een malle gestuct. Alles is tot in de puntjes verzorgd; er staat zelfs een pomp die de hele kerk verwarmt. Nog een paar lofts, zegt Maljaars, en dan zijn we klaar.

De Petruskerk is nu woonhotel, voor expats en toeristen.

De meeste van de 21 appartementen worden al verhuurd en zijn bijna altijd volgeboekt, ‘s zomers door toeristen en ‘s winters door expats. De kamers hebben mooie Franse balkonnetjes en standaard bedden - en de bekende foto van de rokende nonnen aan de wand - maar wel allemaal een andere, antieke kast. ,,Allemaal zelf bij elkaar gemarktplaatst en opgehaald”, glundert Maljaars. ,,Vind ik leuk om te doen.”

De voormalige Cuyperskerk in Sas van Gent.

Het meest spectaculaire voorbeeld van een nieuwe bestemming voor een kerk staat in Sas van Gent. Het stadje telt nog geen vierduizend inwoners, maar een groep vrijwilligers wist de Cuyperskerk om te toveren tot waanzinnige markthal. Vlees, brood, delicatessen, bloemen en binnenkort ook verse broodjes: alles valt er te krijgen. Bovenin zitten er kantoren die worden verhuurd.

Drijvende kracht achter de Cuyperskerk is Theo Mattheeuws. Hij is er vroeger nog misdienaar geweest. Gedoopt, communie, alles. Hij heeft er zogezegd ‘heel wat zondagen op zijn knietjes gezeten’. Later had Theo de Albert Heijn in Hulst, dus toen ze in Sas iemand zochten die van aanpakken weet, kwamen ze automatisch bij hem uit.

Met de markthal hoeven Sas van Gentenaren hun stad nooit meer uit.

Mooiste vindt Mattheeuws dat de meeste Sassenaren sceptisch waren. Dat gaat nooit lukken, zeiden ze. En moet je het gebouw nu eens zien. Het dak lekt nergens meer, alles staat strak in de lak. Er ligt zelfs vloerverwarming. ,,Twee miljoen zit erin”, lacht Mattheeuws. ,,De Rijksdienst, provincie, plaatselijke bedrijven. Iedereen deed mee. En de mensen lopen in en uit. Belgen, maar zeker ook Sassenaren. Ze zijn stiktrots.”

De voormalige St. Gregorius de Grote-kerk in Axel.

In Axel moesten ze het zonder subsidie doen. Maar ook van de katholieke kerk daar is iets moois gemaakt: een familierestaurant genaamd Family. Heel anders weer dan andere kerken, met groene muren en een moderne inrichting. Dankzij de glas-in-lood-ramen hebben hamburgers er toch een spiritueel smaakje.

Bedrijfsleider Jurgen Bracke komt er al van kleins af aan. ,,Toen met enige tegenzin, nu met heel veel plezier. Ik kom nog steeds elke dag binnen van ‘wauw’. Dat vind ik heel bijzonder.”

Restaurant Family maakt onderdeel uit van een landelijke keten.

En niet alleen de bedrijfsleider. Het Axelse restaurant maakt onderdeel uit van een landelijke cafetariaketen, die met name in de Randstad zit. Ook de leiding daarvan is lyrisch over hun Zeeuwse vestiging. ,,Normaal hebben ze zaken met 28 zitplaatsen. Hier zijn het er 124. Dat was wel even slikken. Maar het is zo’n groot succes zelfs dat we een tweede vestiging openen in Terneuzen. Alleen dan niet een kerk.”

De voormalige Johannes de Dooperkerk in Sint Jansteen.

Vlakbij de grens met België, in Sint Jansteen, proberen twee Vlamingen ook een commercieel succes in een kerk te creëren. In de voormalige Johannes de Doperkerk hebben zij brouwerij The Holy Spiritus gevestigd. De achterkant van de kerk staat ramvol flessen, tonnen en destilleermachines. Onder toeziend oog van de Heilige Maagd Maria wordt hier gin gemaakt, calvados, limoncello en de allerlekkerste cider. ,,Met pruimen van Kees Hamelink!”

Brouwen onder toeziend oog van de Heilige Maagd Maria.

Voor Tom Genbrugge en Goderic Van den Brande is het avontuur pas net begonnen. Ze hebben nog veel werk aan de kerk. Om die te bekostigen zijn er plannen voor tiny houses, en de mannen willen in de oude sacristie gaan wonen. ,,De fruitbomen die daar staan, kunnen we gebruiken voor onze cider.”

