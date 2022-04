De eerste liefde van Zeeuwse boekhandelaren: ‘Het was raak achter de toonbank’

,,Mijn eerste liefde waren echt de boeken. Toen ik die eenmaal ontdekte, ging er een liefdevolle wereld voor mij open. Ik woonde in een dorpje, Zoutelande, in een groot gezin, waar we voor onszelf moesten zorgen want niet alles was perfect. Literatuur was voor mij een ontsnapping. Het was natuurlijk iets anders dan vlinders in je buik, maar ik vond wel romantiek in boeken, en aansprekende figuren. Het verrotte leven van Floortje Bloem, Jan Rap en z’n maat, die boeken sloegen echt in als een bom.