De duurste legodozen voor een prikkie in huis, Kees Kok regelt het gewoon

Impuls van 27 miljoen voor regio, van Rijk wordt bijdrage van 9 miljoen gevraagd

15:34 SAS VAN GENT - Zeeuws-Vlamingen mogen met miljoenensteun straks zelf aan de slag om hun gebied te versterken. In Sas van Gent is daarvoor vanochtend een uitgebreid programma gepresenteerd waarmee 27,2 miljoen euro is gemoeid. Het Rijk is gevraagd 9,4 miljoen bij te dragen. Eén van de ideeën is een rijdende rechtbank te introduceren.