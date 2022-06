De drempel om de Goede Herderkerk te betreden is weg, in de meest letterlijke zin van het woord

Wie al eens in de Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan is geweest, weet dat het niet voor iedereen een even makkelijk te nemen vesting was. Eerst moest je een aantal traptreden op om de toegangsdeuren te bereiken, daarna moest je nog een flinke wenteltrap op om de plek te bereiken waar iedere zondag het Woord van God klinkt. Natuurlijk, er was een lift voor mensen die moeilijk ter been zijn. Maar goed toegankelijk? Nee, da’s toch anders.