De dilemma’s bij het zoeken naar vermiste personen: naam en foto in de media, of niet?

BREDA - De wekenlange vermissing van een 41-jarige vrouw uit Breda die zondag is opgedoken in België, schetst de moeilijke afwegingen waar achterblijvers én politie steeds mee worstelen.

Moet je bijvoorbeeld identiteit en foto van een vermiste in de publiciteit brengen in de (wan)hoop dat hij of zij dan sneller wordt gevonden? En zo ja, doe je dat meteen, of wacht je toch een paar dagen?

,,Want de gevolgen van zulke publiciteit in (sociale) media kunnen iemand levenslang achtervolgen, bijvoorbeeld bij sollicitaties waarbij werkgevers de achtergronden van iemand natrekken”, weet specialist vermiste personen Lisanne Kramer van de politie-eenheid-Zeeland West-Brabant. De recherchekundige tobt als procesbewaker vrijwel dagelijks met zulke dilemma’s, samen met haar collega’s die zich in de districten en lokale teams bezighouden met vermissingen.

,,Als iemand heeft gezegd dat hij voor de trein springt, kom je meteen in actie. Dat doe je ook bij kinderen en demente ouderen die zoek raken. Maar wat de meeste andere vermissingen zo complex maakt, is dat elk geval een eigen verhaal heeft. Vaak speelt het onderbuikgevoel mee, maar je kunt niet altijd zeggen: ‘Dit is urgent, we schakelen de media in’. Je moet eerst het hele verhaal kennen, gesprekken voeren met familieleden en het sociale netwerk. Een jongen van 16 jaar vertelt vaak meer aan zijn vrienden, dan aan zijn ouders.”

9 langdurige Zeeuwse verdwijningen op politie.nl Volledig scherm Zeeuwse vermissingen op politie.nl met de klok mee (vanaf linksboven): Philippe de Smet, Nyat Mehari Debretsion, Diana Schmitz, Tiny van Kessel, Rob Steijger, Duangdao Pimthong, Herman Ploegstra, Diana Vladimirovna Bodroeg en Peter Romkes. © PZC In Nederland verdwijnen jaarlijks zo’n 40.000 personen voor korte of lange tijd. In de politieregio Zeeland-West-Brabant zijn het er zo’n 2500, zes tot zeven per dag. Verreweg de meesten worden binnen een jaar teruggevonden, levend of dood. Gemiddeld één persoon blijft elk jaar spoorloos. In de regio staan sinds 1974 nu 38 mensen geregistreerd als ‘langdurig vermist’. Op politie.nl staan de volgende, langdurige Zeeuwse vermissingen: Philippe de Smet (33) uit Hulst (vermist sinds 27 maart 2022). Philippe is het laatst gezien in Stekene (België), mogelijk is hij vertrokken in de richting van Praag. Nyat Mehari Debretsion uit Kruiningen (vermist sinds 29 augustus 2020). De 21-jarige Nyat is vanaf 29 augustus niet meer op haar school in Goes verschenen. Zij zou die dag naar Rotterdam gaan maar niet bekend is of zij daar ook daadwerkelijk geweest is. Diana Schmitz uit Goes (vermist sinds 13 januari 2019). De auto en enkele persoonlijke goederen van de destijds 24-jarige Diana zijn aangetroffen bij de Zeelandbrug in Colijnsplaat. Tiny van Kessel uit Heeze (vermist sinds 2 december 2017). Tiny (67) zat op een vissersbootje dat in de problemen kwam op de Oosterschelde. Twee opvarenden werden dood gevonden. Rob Steijger uit Kamperland (vermist sinds 15 februari 2015). Op 72-jarige leeftijd reed Rob in bestelauto Kamperland uit. Het voertuig is later leeg teruggevonden bij de Oosterscheldekering. Duangdao Pimthong uit Breskens (vermist sinds 30 november 2012). De uit Thailand afkomstige Duangdao is in de vroege ochtend van 30 november 2012 van huis vertrokken en daarna niet meer gezien. Ze was toen 36 jaar. Herman Ploegstra uit IJzendijke (vermist sinds 26 oktober 2010). De destijds 35-jarige Herman werd voor het laatst gezien in Breskens. Diana Vladimirovna Bodroeg uit Groede (vermist sinds 1 februari 2004). De uit Rusland afkomstige Diana verdween spoorloos toen ze 30 was. Mogelijk verblijft ze in de Oekraïne. Peter Romkes uit Goes (vermist sinds 9 oktober 1987). Peter verdween op 54-jarige leeftijd in Goes na een verblijf bij het PZZ, nu bekend als Emergis. Hij liet geen enkel spoor na.

‘Zorgen over geestelijke gezondheid’

In het geval van de sinds 21 april vermiste Bredase, kreeg de politie de melding van de familie. ,,We hebben toen meteen naar sporen gezocht. Er waren grote zorgen over haar geestelijke gezondheid. Daarom hebben we de vermissing al snel als urgent bestempeld en een bericht naar buiten gebracht met naam en foto.”

Kramer benadrukt dat zulks alleen gebeurt in overleg met de achterblijvers. ,,Die wijzen we nadrukkelijk op de gevolgen van bijvoorbeeld een Burgernetmelding met signalement of een bericht op politie.nl mét foto. Vaak hebben familieleden vanuit hun paniek zelf al sociale media ingeschakeld. Dat is ook een heel deugdelijk middel. Maar alles blijft wel eeuwig op internet staan, ook al wissen wij onze brondocumenten meteen als iemand weer opduikt.”

Nadat de vermiste Bredase zondag levend in België werd aangetroffen, heeft de politie haar vermissingsbericht van politie.nl verwijderd. Kramer is dolblij dat de vrouw terecht is en goede zorg krijgt.

Voor de achterblijvers moet zo’n langdurige vermissing angstaanjagend zijn, een gevoel van totale machteloosheid geven. Hoe kunnen zij de politie helpen om hun geliefde op te sporen?

,,Via bijvoorbeeld find my iPhone kunnen achterblijvers mogelijk kijken waar de telefoon van de vermiste zich bevindt. En via bankgegevens kunnen ze zien waar en wanneer iemand het laatst heeft gepind, als ze daar toegang toe hebben. Iedereen denkt dat de politie die gegevens meteen kan opvragen, maar dat is een groot misverstand. Dat mag niet altijd in verband met privacywetgeving, alleen als het echt zeer urgent is.”

,,De realiteit is dat volwassen mensen mogen verdwijnen als ze dat willen, zonder bekenden of politie in te lichten. Het is niet strafbaar om familie met emotionele en psychische ellende achter te laten en de problematiek rond bijvoorbeeld niet betaalde huur, hypotheek en verzekeringen.”

Volledig scherm Zoektocht in een bosperceel, waar de auto van Herman Ploegstra uit IJzendijke in 2010 werd aangetroffen. © ANP

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n drama voor achterblijvers?

,,Afgelopen jaar kregen we bericht uit het buitenland dat een door ons als vermist gesignaleerde man was aangetroffen en dat het daar goed met hem ging. En dat hij vooral met niemand contact wilde. We hebben de familie alleen kunnen vertellen dat hij leeft, dat het hem goed gaat. Maar we konden en mochten niet zeggen waar hij verbleef, zelfs niet in welk land. Als we het signaal krijgen ‘Laat me met rust’, dan doen we dat. Je moet respecteren dat mensen een nieuw leven beginnen. Heel frustrerend voor achterblijvers, want die krijgen geen antwoord op hoe of wat?”

U ziet veel verdriet, angst en wanhoop. Maar door uw werk zult u toch ook families gelukkig maken?

,,Inderdaad. Bij een melding van een vermiste die een afscheidsbrief heeft achtergelaten, komen we altijd razendsnel in actie en zetten we soms ook technische middelen in. Zo hebben we een keer net op tijd iemand in bos aangetroffen die we aan de familie en zorg konden overdragen. Dat is heel erg fijn. Maar we zijn ook wel eens net te laat geweest. Had iemand zichzelf al verhangen. Dat is vreselijk.”

Bij de vermissing van jonge kinderen, de meest dramatische categorie, staat de wereld helemaal op zijn kop voor de familie. Niet altijd is er sprake van een misdrijf of ongeluk, vaak zijn ze gewoon verdwaald. Heeft u praktische tips?

,,Als je naar een evenement of andere drukke plek gaat met jonge kinderen, doe hen dan een polsbandje met naam en telefoonnummer om. Of naai een label in hun kleding met die gegevens. Zeker als ze niet nog niet kunnen praten, want dan wordt het terugvinden van ouders lastig. Bij dementerende mensen kun je een gps-tracker inbouwen in fiets of looprek. Dat kan veel onzekerheid voorkomen.”