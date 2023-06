De derde generatie loopt zich warm voor Keet in de Kerk; ‘wat wij zaaien, is voor het leven’

Met videoHet is dat ze er niet nog meer tegelijk kan dragen, anders had Grace Hartman maar wat graag alle puzzelstukken uit de regentenkamer van het Burgerweeshuis meegenomen naar het volgende verzamelpunt. Ieder stukje vormt een deel van een twaalf vierkante meter groot muziekblad, dat in de Nieuwe Kerk in Zierikzee wacht op voltooiing.