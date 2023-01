De champagnekurk kan eraf bij de familie Delst, maar de buren feesten niet mee: 'Daar gaat ons open landschap’

Het bleef tot het laatst toe spannend, want welke belangen wegen het zwaarst: die van de buren en omwonenden, de omgeving of de ondernemer? Het mag duidelijk zijn: de weegschaal boog richting de ondernemer door. ,,Maar met heel veel aarzeling", verwoordde André Flikweert van de CDA-fractie donderdagavond de twijfeling die er bij veel raadsleden was. ,,Het is een beladen onderwerp. Dat bleek alleen al door het aantal insprekers en betrokken inwoners”, zei Flikweert. Er waren daarnaast meer vraagstukken: ,,Aan welk beleid moet dit plan worden getoetst? Aan de structuurvisie buitengebied, de nota kamperen en de agenda toerisme?", vroeg Flikweert hardop. Die beleidsstukken bestaan naast elkaar en spreken elkaar op sommige punten tegen.

Lastig om de knoop door te hakken

Er is uiteindelijk een externe juridisch adviseur aangetrokken om de plannen voor de uitbreiding van landschapscamping Kijkuit te toetsen. Op juridisch gebied zijn er geen bezwaren. Toch bleken er nog zorgen over de aantasting van het polderlandschap - ondanks de toevoeging van natuur bij de camping - en de toename van verkeer, waar de Rietdijk niet op berekend is. Mede het aantal tegenstanders, waaronder de familie Bijl, die de naastgelegen camping Zonnehoeve runt, maakte het een lastig voor de raad om de knoop door te hakken: wel of niet akkoord gaan met de wijziging van het bestemmingsplan voor ontwikkeling van de camping Kijkuit.

Toch is het plan donderdagavond met 18 stemmen voor en vier tegen aangenomen. De SP, fel gekant tegen iedere uitbreiding van recreatie, PvdA en D66 stemden tegen. Remco Delst die de discussie volgde vanaf de publieke tribune slaakte een zucht van opluchting. ,,We hebben er adviseurs van allerlei organisaties bij betrokken, maar het voelt ook een beetje als een schouderklopje voor onszelf na al die jaren.” Buurvrouw Anja van der Bijl die met haar zoon Martin aanwezig was in de burgerzaal is teleurgesteld. ,,Het is zo'n unieke plek om open polderlandschap. Het is wel natuur waar het over gaat. Bijzonder dat dat zomaar verdwijnt, jammer!” Ze denkt nog na of ze vervolgstappen neemt met een eventuele gang naar de Raad van State. Aan die dreiging voor zijn plan wil Remco Delst nu niet denken: ,,Straks eerst champagne.”