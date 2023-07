De brandstofprijs houdt Cees niet tegen voor een ritje voor het goede doel

Dat de brandstofprijs vanaf zaterdag weer de lucht in is geschoten, houdt de 78-jarige Cees Verstraate uit Koudekerke niet tegen om zijn oldtimer te starten voor het goede doel. ,,Als je drie keer in de week gaat biljarten ben je dat bedrag ook kwijt.” Hij rijdt samen met nog tien autoliefhebbers cliënten met het syndroom van Korsakov -een vorm van geheugenverlies - van de SVRZ-woonlocatie Ter Poorteweg in Koudekerke circa een uur en twintig minuten rond over Walcheren. Dat doen ze voornamelijk met oldtimers met een open dak. ,,Het is toch fantastisch om andere mensen mee te laten genieten van je hobby. De beleving van een open auto of het meerijden in een klassieker gun ik iedereen", zegt Verstraate.