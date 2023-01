De Alternatieve Elfstedentocht van Maarten is wel héél alternatief; ‘Ik heb het toch maar mooi gedaan’

Noodstroom­ge­ne­ra­tor uit Sas van Gent zorgt nu voor warmte in de Oekraïense stad Uman

Ja, hier worden de vrijwilligers van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent best een beetje blij van. Je kunt iets schenken aan mensen in nood, maar als je vanuit Oekraïne bericht krijgt dat er ook écht iets met jouw gift is gedaan maakt je hart toch even een sprongetje.

30 januari