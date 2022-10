De allermooiste konijnen en duiven uit de regio waren te bewonderen in Axel

Nora (4) en Kiki (2) uit Koewacht zijn gek op konijnen. Als ze de hal van de ruitersportvereniging in Axel inlopen, zien ze tientallen hokken staan met raskonijnen. Zoals hollandertjes met hun typische kleurvlakken in zwart of bruin met wit, prachtige Vlaamse reuzen en schattige kleurdwergen met hun kleine oortjes. De zusjes vinden ze allemaal even lief. En wat er zo leuk aan is? ,,Ze zijn zacht”, zeggen de meisjes.

Bijna honderd jaar

De vereniging zetelt in Axel en bestaat sinds 1925. Het is de laatste actieve vereniging die nog bestaat in Zeeuws-Vlaanderen en telt vierenveertig leden. ,,We gaan zeker volhouden tot we honderd jaar bestaan.” Dat mensen naar de dieren komen kijken, juicht het bestuur toe. Nieuwe leden die beginnen met fokken zijn meer dan welkom. ,,We kunnen helpen en weten waar een dier aan moet voldoen.”