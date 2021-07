De allermooiste dood voor het jongetje dat wilde vliegen

uit het levenIngmar Berman overleed tijdens het paragliden. Vliegen zonder motor, als een vogel zeilend op de wind, was zijn grote passie. De 52-jarige piloot was zeer ervaren en gaf ook vlieglessen. Maar hij crashte in de duinen van Zoutelande op vrijdag 9 oktober 2020.

Het leven van Ingmar draaide om vliegen en om muziek. In Goes was hij een bekendheid in de uitgaansscene. Hij draaide er als dj en drumde bij diverse bandjes. Hij werkte ook lang als barman bij café La Strada. Later, als beheerder van de Goese concertzaal ’t Beest, ontmoette hij veel bandjes. Muzikanten en concertgangers kenden Ingmar.

Tientallen school-, kroeg- en muziekvrienden volgden de livestream van Ingmars afscheid. Zijn band Mox speelde voor het eerst zonder hun drummer in het crematorium. Ingmars partner Ira von Harras en de vier kinderen uit hun samengestelde gezin zaten vooraan in de aula, een glas bubbels in de hand.

Ingmar kon genieten van het gezinsleven. ,,Tijdens onze laatste familievakantie in Bassano was hij dolgelukkig dat iedereen er was”, vertelt Ira. Het verblijf in Italië stond in het teken van bijkletsen, samen eten en borrelen. De vakantie draaide uiteraard ook om paragliden in de bergen. ,,Hij kon genieten als hij tijdens het vliegen radiocontact met me had”, zegt Ira, die ook zijn vliegmaatje was.

Vliegende olifantje

Ingmar was een betrokken maar soms afwezige vader, vliegen ging vóór alles. ,,Ingmar had al heel jong een sterke wil en hij deed precies wat hij wilde”, vertelt zijn broer Cees-Jan. ,,Als vierjarige klom Ingmar op het dak van onze garage. Hij had het verhaal van Dombo het vliegende olifantje gehoord. Ingmar wilde ook vliegen door te wapperen met z’n oren.” Zijn moeder Trix wist hem maar net op tijd tegen te houden.

Volledig scherm Ingmar Berman drumt © Familie Vliegen zou Ingmar altijd trekken en ook varen vond hij heerlijk. ,,Ingmar redde aan het water twee keer mijn leven”, zei zijn drie jaar jongere broer Cees-Jan bij de afscheidsbijeenkomst. De eerste keer toen de zeilboot waarin ze bij het Katseveer voeren omsloeg. ,,Ingmar wist me net op tijd aan boord te trekken. Een tijd later viel ik tijdens het spelen tussen wal en schip. Een 16 ton zwaar stalen schip dreef naar de kade en dreigde me te pletten. Ingmar sjorde me in een reflex de wal op.”

Ingmar ging graag naar school, het gaf structuur in zijn leven. Op de Jan Ligthart basisschool haalde hij vooral negens en tienen. Maar omdat hij woonde in de Goese De Graaffstraat kreeg hij een negatief label opgeplakt. Ingmars broer zei later over de straat: ,,Wij woonden tussen drugsdealers, prostituees en andere zelfstandige ondernemers.”

Clubrecord

Kinderen van school mochten van hun ouders niet bij Ingmar spelen. Er was maar één leraar die geloofde dat Ingmar veel in zijn mars had. Die leraar wist hem naar het VWO op het Goese Lyceum te krijgen. Daar leefde Ingmar helemaal op. Hij was dj op schoolfeesten, drumde in bandjes en maakte veel vrienden. Het vakkenpakket met vooral talen ging hem erg makkelijk af en hij had alle tijd voor de leerlingenvereniging. Ook sporten gaf hem zelfvertrouwen. Bij AV’56 had hij een clubrecord op de 1000 meter hardlopen, een record dat 30 jaar standhield.

Maar de makkelijk lerende scholier faalde faliekant als student. Communicatie studeren aan de HEAO in Utrecht was niks voor Ingmar. Ook de twee talenstudies daarna in Tilburg liepen op niets uit. Hij was volop aan het feesten en lol maken en kwam niet aan studeren toe. Hij zou zijn hele leven een enorme liefde voor taal hebben, maar las zelden een boek.

Later vond Ingmar het jammer dat hij geen natuurkunde had gestudeerd. Het was voor vliegen super geweest. Hij verdiepte zich later zelf in aerodynamica en spitte alles uit. Ira zegt: ,,Ingmar had zelf pas laat door hij scherp en slim hij was.”

Een werkplek vinden is voor Ingmar niet altijd makkelijk geweest. Werken in de horeca of bij Podium ’t Beest vond hij heerlijk. Toen kwam de tijd dat hij vond dat hij een serieuze baan moest hebben om zijn gezin te helpen onderhouden. Hij werd als autodidact ICT-er en dat ging hem goed af. Maar de dagelijkse sleur viel hem ontzettend zwaar.

Werken was een noodzakelijk kwaad, naast vliegen, de heerlijke, maar dure hobby. Hij vloog eerst in gemotoriseerde vliegtuigen, Cessna’s en later aan paragliders. Na de automatisering bleek werken als zeilinstructeur en havenbeheerder niet de droombaan voor Ingmar, hoezeer hij ook hield van zeilen.

In een baantje als boodschappenbezorger bij Albert Heijn vond hij eindelijk wat hij zocht. Ira: ,,We hadden afgesproken dat hij zou bijdragen aan de kosten van het huishouden.” Ze rekenden samen; als hij drie dagen per week werkte als bezorger, zou dat voldoende zijn. Dan zou hij ook alle tijd hebben voor zijn passie, paragliden, en ook vliegles kunnen geven.

Mopperpot als middelpunt

Ira glimlacht: ,,Ingmar, die eigenwijze mopperpot, werd de spil in een team jonge, gemotiveerde mensen.” De cynicus met keiharde humor kreeg de rol van oudere, wijze man, een gewaardeerde collega. Hij had zoveel lol dat hij fulltime gingen werken. Tussendoor kon hij vakanties nemen om te vliegen in de Dolomieten of in Spanje. En af en toe een vrije dag om te vliegen boven de Zeeuwse duinen, tot die ene fatale dag.

,,Vliegen was waar Ingmar zielsveel van hield‘’, weet zijn partner Ira, die 15 jaar met hem samen was. ,,Ik zag hem groeien van iemand die er het beste van probeerde te maken in het leven naar iemand die zelf de regie nam, een goede vader was en genoot van het leven.”

,,Als ik dood ga, wil ik terugkijken op een leuk leven”, zei Ingmar ooit tegen Ira. Ze weet hoe gelukkig vliegen hem maakte en voelt dat zijn levenseinde ‘de allermooiste dood was die je Ingmar kon wensen, maar dan wel twintig jaar te vroeg’.

Heeft u ook mooie herinneringen aan een overleden dierbare? U kunt uw verhaal doen in ‘Uit het leven'. U kunt contact opnemen met Ab van der Sluis: 08801-30203, of mailen naar chefnieuws@pzc.nl.