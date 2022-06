De 90 gepasseerd maar Frans van Unen stapt gewoon op de fiets naar Zoutelande, ‘Een doel maakt het leven mooier’

Achter de tocht naar Zoutelande zit een heel verhaal. ,,Mijn ouders zijn sinds 1960 trouwe bezoekers van camping Weltevreden in Zoutelande. Met een onderbreking van een aantal jaren zijn ze er zeker vijftig jaar gekomen. Eerst in een caravan, daarna met het gezin in een huisje, daarna in onze caravan en de laatste jaren weer in een huisje”, vertelt Anka.

Doelen maken het leven mooier

Tot zijn zestig jaar werkte Van Unen bij Philips. Om na zijn pensioen bezig te blijven ging hij fotograferen en maakte in dertig jaar zo'n zesduizend foto's van molens in Nederland. Dat combineerde hij met fietsen. Een doel in het leven, dat maakt voor hem het leven mooier en stilzitten kan hij niet. Bij zesduizend foto's was het doel bereikt maar waar het fotograferen van molens stopte, bleef Van Unen fietsen.

Het nieuwe doel was 40.000 kilometer op zijn oude fiets. Dus fietste hij door de regio alsof hij op weg was naar zijn geliefde Zoutelande. Onderweg stuurde hij appjes: ‘ben nu in Tilburg’, ‘net voorbij Goes’, ‘bijna in Zoutelande, nog even naar Michiel de Ruyter op de boulevard in Vlissingen en dan weer terug’. Dat was voor Anka reden om de fietstocht in het echt voor te stellen en zo de 40.000 kilometer te bereiken.

De ogen gingen glimmen en hij wilde het proberen. Vorig jaar juni zouden ze vertrekken. Maar het werd toen erg warm en de tocht werd afgeblazen. Van Unen was niet goed genoeg getraind en was bang dat hij het niet zou halen. ,,Dan doen we het toch dit jaar”, opperde Anka - want ze zag dat haar vader spijt had - waarop Van Unen zich beter ging voorbereiden. Hij fietst sinds januari een paar keer per week veertig kilometer en voelt zich nu superfit. De 40.000 op de teller is al gepasseerd. Deze staat nu op 42.800. Dat doel is al bereikt. Maar Zoutelande wacht nog. En Van Unen gaat niet op een elektrische fiets. ,,Nee, dat is geen uitdaging. Mijn oude fiets uit 2008 doet het nog prima.”

Ook terug fietsen

De route ligt vast, de hotels zijn geboekt en het plan is om op de eerste dag van Eindhoven naar Hoogstraten te fietsen. Dat is 58 kilometer. Op zaterdag 18 juni hopen ze in Zoutelande aan te komen. Een hele prestatie voor iemand van 90 jaar die door een hernia-operatie - ,,maar dat hoeft allemaal niet in de krant, is niet belangrijk”- niet hard kan fietsen. Hij moet met beide voeten op de grond kunnen en zit dus vrij laag, waardoor kracht zetten moeilijk is. Harder dan twaalf kilometer per uur gaat het niet.

Het wordt een uitdaging, ook omdat het nu toch weer warm wordt. ,,Ach, we vertrekken op tijd en om half tien gaat de zon pas onder. Dus we hebben tijd genoeg”, zegt hij opgewekt.

Volgende doel is Elfstedentocht

En wat is het volgende doel? ,,Haar snel weer zien”, en hij wijst lachend op zijn vrouw Nel (88). Zij kan niet mee fietsen, maar wacht hen op in het vakantiehuisje. Daar blijven ze dan twee weken. En dan? Volgend jaar misschien de Elfstedentocht fietsen? ,,Dat gaan we doen”, roept Van Unen. En dochter Anka fietst natuurlijk mee. Het is haar idee.