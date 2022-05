‘Dat kunnen wij ook', zei Mar de Jager. En zo werd de pastorie in Kapelle omgetoverd tot design-walhalla

Het was Mar die begin zestiger jaren met het idee kwam, aan de keukentafel, vertelt de huidige eigenaar Henri de Jager (zoon van de nu 82-jarige Bas). ,,Ze waren helemaal niet thuis in meubels, hoor. Opa, van gereformeerde huize, verkocht naaibenodigdheden en kleding. Maar nadat Mar een paar maanden in een meubelwinkel in Kampen gewerkt had, zei hij tegen Bas: ‘Dat kunnen wij ook.’ Ze gingen naar een internationale beurs in Keulen, op dat moment samen met Kopenhagen toonaangevend. Daar besloten ze: modérn moet het zijn.”