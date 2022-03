‘Dat bord leek wel een teken’

,,Ik liep nog heel even langs bij De Hippe Knip, mijn kapperszaak, maar eigenlijk is het vandaag mijn vrije dag. Donderdag, dat is mijn dag. Ik heb twee collega’s in de zaak, Nancy en Remedios, die mogen de boel vandaag runnen. Ik ga eerst lekker een grote ronde maken met onze hond Vledder. Vledder is nog jong, hij is net 2 en vindt alles gezellig. We hebben hem vernoemd naar de inspecteur uit Baantjer, hij is onze eigen speurneus. Vledder zit vaak in mijn kapsalon en kan gasten mooi bezighouden. Hij is ontzettend lief. Alleen als klanten bang zijn voor honden, gaat Vledder even in de bench.”