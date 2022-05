Danny Vera zit smakkend aan het ontbijt en Salar Azimi zuigt kaviaar

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog een stralende foto, wielrenster Shirin van Anrooij staat met een brede lach op de foto. Hoewel de foto een ontspannen uitstraling heeft, was haar bezoek aan Spanje behoorlijk zweten. We mogen dan geen zweetdruppels zien, door de hitte was het toch behoorlijk afzien voor haar tijdens de Ronde van Burgos in Spanje.

Zangeres Emma Heesters lijkt te zoeken naar een nonchalante flirtende blik voor haar ‘I want it, I got it’ selfie. Ze oogt in ieder geval zelfverzekerd in deze stoere outfit.