Danny Vera neemt wraak op telemarketeers: ‘Hallo Eneco, kopen jullie mijn nieuwe plaat?’

Zware botsing met zestien gewonden veroor­zaakt doordat Duitse automobi­list op verkeerde weghelft belandde

7:26 VLISSINGEN - De zware aanrijding op de Deltaweg bij Wilhelminadorp, waarbij afgelopen donderdag zestien mensen gewond raakten, is veroorzaakt doordat een Duitse automobilist op de verkeerde weghelft belandde. In totaal vier auto’s kwamen daarna met elkaar in botsing.