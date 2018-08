Daklozen klagen over opvang Leger des Heils in Terneuzen: 'Ze chinezen gewoon op de wc'

Sein op groen voor werken aan bruggen Sluiskil en Zelzate

11:50 SLUISKIL/ZELZATE - Het sein is donderdag op groen gezet voor grootschalig onderhoudswerk aan het wegdek van de bruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil en in Zelzate. De weersverwachtingen zijn goed.