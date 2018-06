Dagje Zeeuws strand kost iets meer dan veertig euro

10 juni: Laatste Bachplus van dit seizoen

15:32 AARDENBURG - De reeks concerten van BachPlus van dit seizoen wordt zondag toepasselijk afgesloten met werken van Bach. In de Sint Baafs in Aardenburg brengen strijkers en traverso’s een contrast aan sfeer: droefheid in cantate BWV 12 en jubel in Missa Brevis in A. Het concert wordt verzorgd door negen instrumentalisten en acht vocalisten, geleid door Bart Naessens. Aanvang is om 16.00 uur.