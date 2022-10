Dagelijks 3000 herhaalprikken tegen corona gezet in Zeeland

Breda gaat niet lobbyen voor behoud lijn 19: hoop op snelbus door tunnel en directe trein naar Goes

BREDA- Er komt geen lobby vanuit Breda om lijn 19, de busverbinding met Hulst, in stand te houden. Het stadsbestuur ziet meer in de plannen voor een ‘bus-sneldienst’ die uiterlijk in 2025 via de Westerscheldetunnel van Goes naar Zeeuws-Vlaanderen gaat rijden.

3 oktober