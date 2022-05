Dag Huis: Vaarwel gerse mancave aan de oevers van de Oosterschelde

Achter elk huis zit een verhaal. In Dag huis! Vertellen mensen waarom ze hun huis kochten, wat ze er hebben meegemaakt en waarom ze het verkopen. Deze week: Steinstraat 22 in Bruinisse.

Dennis: ,,Sinds drie jaar. Ik werk voor de waterpolitie met standplaats Vlissingen. Cindy komt uit Oostvoorne en we zochten ergens tussenin een woning. Dit huis was bij aankoop een grote uitdaging. Er zat vroeger een palingvisser uit Nieuwerkerk in met zijn bedrijfsruimte en het heeft erna tien jaar lang leeg gestaan. De ruimtes waren gedateerd. Ik heb geprobeerd er wat van te maken. Ik ben handig, altijd in de weer.”