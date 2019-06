Dag drie van Vestrock is los: respect voor Bert en Ernie

Twee EHBO’ers hebben zich voor de zekerheid aan de rand van het podium geposteerd. Zij houden vooral Bert en Ernie (en later ook Elmo en Koekiemonster) in de gaten, of beter gezegd: de acteurs die zich in de grote poppenpakken hebben gehesen. Respect, want de temperatuur moet daarin gigantisch zijn. De bezoekers benutten ondertussen alle schaduw die er is op het terrein. Een aangenaam windje zorgt er voor dat het in de zon nog redelijk is uit te houden. Ook de ten opzichte van zaterdag verlengde 'wasstraat’ helpt daarbij een handje, zeker als de wind de frisse druppels een eindje verder de weide op blaast. Het levert bij veel mensen, die de sproei-installatie nog niet hadden opgemerkt eerst verbazing op: ‘huh? Regen????’