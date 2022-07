Dag 2 van Weitjerock in beeld: hoe Son Mieux en Goldband in no time de tent afbraken

En voor de verandering eens in de volle zon, hoe lekker is dat! Vrijdag was voor de dancers, zaterdag voor de rockers. Op de tweede dag mocht Son Mieux zich de absolute knaller van de dag noemen. De zeven multi-instrumentalisten hoefden maar in hun vingers te knippen of de menigte voor hun neus gooide alle remmen los. Er is deze zomer haast geen festival te noemen (van Pinkpop tot Vestrock) waar de band niet staat. Hun energieke, dansbare pop ging er ook in IJzendijke in als mierzoete koek.