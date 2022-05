D66-Kamerlid wil bevolkingsonderzoek naar PFAS

Onrust binnen PvdA Reimers­waal: raadslid Marjolein Sinke neemt afstand van partij­stand­punt over genderneu­tra­li­teit

KRUININGEN - Binnen beoogd coalitiepartij PvdA in Reimerswaal is een tweespalt ontstaan nu blijkt dat raadslid Marjolein Sinke het coalitieprogramma niet steunt. Zij heeft grote moeite met een passage over genderneutraalheid.

17:25