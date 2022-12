CZAV betaalt leden 3 miljoen euro terug

De leden krijgen het geld terug in de vorm van een nakorting over aangeschafte gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, meststoffen en mais en uien. De terugbetaling is mogelijk, omdat de CZAV goed heeft gereageerd op de gestegen meststofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In mei kon de CZAV een prijscompensatie van in totaal twee miljoen euro uitbetalen. Deze maand vindt nogmaals een betaling plaats van 1 miljoen euro.