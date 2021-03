CZAV betaalt 5 miljoen euro terug aan leden

Het bedrag valt onder meer hoog uit door de verkoop van de Agrimarkt-supermarkten aan Jumbo in 2019. Na overleg met de raad van commissarissen en de ledenraad is besloten de opbrengst uit de verkoop uit te keren aan de leden. In de komende periode zal de eerste uitbetaling van 1,5 miljoen euro plaatsvinden. Daarna volgen uitkeringen over de twee andere boekjaren. Leden worden daar in detail over geïnformeerd.