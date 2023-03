CU-leider Bikker snapt Zeeuwse boer over mest: ‘Ik kan dat óók niet uitleggen’

Thuisonder­wijs levert Marijke van Giesen en Maifleur II winst op bij debuut

Met twee overwinningen en het predicaat Sportmerrie was dressuuramazone Marijke van Giesen uit Axel met de in klasse Z2 debuterende merrie Maifleur II zaterdag in Westdorpe spekkoper. Ze behaalde in het Hippisch Centrum Midden Zeeuws-Vlaanderen, met de sterke wissels springende Inspire-dochter, 62.85 en 64.42 procent.