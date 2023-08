Crying in the Strandkerk: Elvis-dominee raakt gelovigen én muziekliefhebbers

Fred Omvlee, al twintig jaar predikant bij de marine, gebruikt het levensverhaal van Elvis Presley om de boodschap van de Heer te brengen. Presley was voor velen de 'King’, maar hield zijn fans altijd voor dat er ‘maar één Koning is en dat is Jezus’. ,,Ook toen hij binnen korte tijd miljonair was, bleef Elvis onzeker. Hij zocht zijn hele leven steun bij gospels en bleef ze ook zijn hele carrière zingen.” Dat dominee Omvlee het verhaal van zijn muzikale held gebruikt om het verhaal van de Heer op aansprekende wijze voor het voetlicht te brengen, viel zaterdag in de Strandkerk van Dishoek in goede aarde. Een kleine tweehonderd kerkgangers namen deel aan een ideale oecumenische dienst. ,,Moeten we vaker doen”, was de conclusie van veel kerkgangers.