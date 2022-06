Cruiseschip voor vluchtelingen loopt Vlissingen nog niet binnen

Reconstruc­tie: bouw testcen­trum voor getijden­ener­gie begon als blijspel maar eindigt als tragedie

BRUINISSE - Door het faillissement van het testcentrum voor getijdenenergie op de Grevelingendam is een miljoenensubsidie in het water gegooid. Hoe een blijspel veranderde in een tragedie.

17:28