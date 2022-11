Corrie (84) en Johan (90) dolgelukkig op de dijk in Hoek: ‘Wij willen hier nooit, nooit meer weg’

Da's niet zo gek, want Corrie (84) is vandaag (maandag) 65 jaar getrouwd met haar Johan (90). Van die 65 jaar zijn ze er al 50 gelukkig in hun huis op de Molendijk. Nog altijd zijn Johan en Corrie er druk in de weer in hun moestuin. ,,Ik heb tweehonderd vierkante meter grond vol met groente, fruit en bloemen. Ik ploeg alles nog altijd zelf om’’, vertelt Johan. ,,Eigenlijk kan het niet meer, maar ‘kan niet, dat kan niet’ bij Johan’’, vertelt Corrie.