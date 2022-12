Coronavirus is op z’n retour: GGD Zeeland bouwt priklocaties verder af

Wat gaat er veranderen?

Er blijven na de jaarwisseling vier priklocaties over, die alleen ’s ochtends (9.00 tot 13.00 uur) open zijn: op maandag in Goes (Zeelandhallen), dinsdag in Terneuzen (SnowWorld), woensdag in Vlissingen (Alexander Gogelweg), donderdag in Zierikzee (Lange Blokweg) en vrijdag in zowel Goes als Terneuzen. De locaties in Middelburg en Tholen sluiten. GGD Zeeland gaat in januari wel in totaal achttien dagdelen vaccineren op tijdelijke locaties in Tholen, Bruinisse, Kruiningen, Breskens, Middelburg, Sint-Maartensdijk. Domburg en Hulst. Op de website wordt gepubliceerd wanneer en waar.