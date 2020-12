Coronarisico Zeeland naar zeer ernstig

Zeeuwse buurtbus­sen zijn corona­proof gemaakt, vanaf half januari rijden ze allemaal weer

17 december VLISSINGEN - Half januari gaan alle buurtbussen in Zeeland weer rijden. Sinds maart stonden ze stil, omdat ze niet coronaproof waren. Ook de vrijwillige chauffeurs, die vaak in de risicogroep vallen, hebben er weer zin in. ,,Ze staan te springen om te gaan rijden", zegt woordvoerster Ariska Bouterse van busmaatschappij Connexxion.