Coronadruk op ziekenhuizen afgenomen

Ziekenhuis Adrz in Goes nam de afgelopen week 16 mensen op met corona, 9 minder dan de voorgaande week. Maandagochtend lagen 16 mensen met corona in het Goese ziekenhuis; 15 mensen worden behandeld op de verpleegafdeling (voorgaande week 24). Op de intensive care van Adrz ligt 1 patiënt (was 3). Er zijn 6 mensen overleden met corona, 2 minder dan in de voorgaande week.

Ook de griepepidemie zorgt inmiddels voor minder drukte in het ziekenhuis in Goes. Volgens het Adrz is het aantal grieppatiënten ‘zeer beperkt’, zeker in vergelijking met tot de regio Rotterdam waar veel mensen met influenza in de ziekenhuizen liggen.