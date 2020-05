Coronacrisis treft ook kinderboerderijen

Sinds half maart zijn beide kinderboerderijen gesloten. Cliënten van Tragel Zorg mogen niet meer komen. Bezoekers zijn niet meer welkom. Neve: ,,Verder gaat alles door. De dieren moeten worden gevoederd. Af en toe moet ook een dierenarts komen. Maar de horeca, één van onze belangrijkste inkomstenbronnen, is weggevallen en voor steun van de overheid komen wij niet in aanmerking.”

Fikse tegenvaller

Stichting Kinderboerderij Clinge-Terneuzen zit daarnaast met een fikse tegenvaller. Bij een inspectie van speeltoestellen in Terneuzen is gebleken dat een aantal niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Zo'n vijfduizend euro is nodig voor onderhoud. Neve hoopt op steun vanuit de bevolking, te geven via de website kbct.nl. ,,Dan kunnen we alles klaar hebben, als we - wie weet wanneer - weer open mogen.”