Coronacrisis of niet: Zeeuwse huizenmarkt draait onverminderd door

Zomerfo­to's: Hoog in de lucht lijkt Wester­schel­de nietig

15:17 Martijn de Putter uit Zaamslag is de winnaar van de zomerfotoweekprijs van deze week. Hij maakte een ballonvaart en fotografeerde de Westerschelde in avond- en in tegenlicht. Minischeepjes varen richting hun bestemming ergens aan de Westerschelde of liggen voor anker. Het is eb waardoor de zandbanken mooi te zien zijn, wat een fraai beeld oplevert. Fraai genoeg om tot weekwinnaar te worden verheven.